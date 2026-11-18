Страны НАТО пока не смогли собрать всю сумму, обещанную Украине на военную помощь в 2026 году: до установленной цели не хватает ещё нескольких миллиардов. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по поставкам вооружений Киеву в Брюсселе.

«70 миллиардов — это твёрдая цель. Нам не хватает ещё пары миллиардов, чтобы достичь этого показателя. Мы обсуждали это сегодня, и я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что нам удастся добиться поставленной цели», — сказал генсек НАТО.

Речь идёт об обязательстве союзников предоставить Украине в 2026 году военную технику, помощь и подготовку на сумму не менее €70 млрд. Договорённость об этом была достигнута на июльском саммите НАТО в Анкаре. Рютте рассчитывает, что недостающие средства удастся найти до конца года.

При этом глава альянса сообщил, что союзники уже выделили более $10 млрд на приобретение американского вооружения для Киева. Средства были обещаны за весь период действия инициативы PURL и в рамках программы военных продаж США иностранным государствам.

Механизм PURL предполагает закупку европейскими странами и Канадой вооружений у США для последующей передачи украинской армии. Ранее на 2026 год предполагалось привлечь по этой схеме $12–15 млрд, однако теперь генсек НАТО считает, что для выполнения текущих потребностей может потребоваться меньшая сумма.

По словам Рютте, первоначальные расчёты по PURL носили оценочный характер, в отличие от обязательства предоставить €70 млрд общей военной помощи. Он заверил, что поставки американского вооружения продолжаются, несмотря на пересмотр финансовых ожиданий.

Одновременно генсек НАТО выразил недовольство неравномерным распределением расходов между участниками альянса. Он отметил, что основную финансовую нагрузку по-прежнему несут лишь несколько государств, и пообещал поднять этот вопрос 19 ноября на встрече «коалиции желающих» в Берлине.

Ранее Life.ru сообщал, что Польша решила пока не перечислять дополнительные средства на закупку американского оружия для Украины по программе PURL. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что уведомил об этом Рютте. Речь идёт именно о взносах в механизм приобретения вооружений у США.