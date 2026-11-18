Канада потратит дополнительные 45 млн канадских долларов (около 31,5 млн долларов США) на закупку боеприпасов и средств ПВО по программе закупки оружия для Украины, которую координирует Чехия. Министр обороны страны Дэвид Макгинти объявил об этом на встрече контактной группы по поддержке Киева в Брюсселе. Общий объём канадского финансирования программы превысит 500 млн канадских долларов (около $350 млн).

«Включая ракеты AIM-7, Р-73 и Р-27», — уточняется в заявлении правительства Канады.

Оттава также передаст Киеву до 1,6 млн боеприпасов калибра 20 мм из избыточных запасов своей армии. Ещё 80 млн канадских долларов (около $56 млн) выделят на современные сенсорные системы MX-15D компании WESCAM. Они совместимы с американским оружием в области ПВО.

На зимнюю одежду и снаряжение для ВСУ Канада направит 21 млн долларов США. В поставку войдут непромокаемые ботинки, куртки, термобельё, спальные и бивуачные мешки. Украинским военным также отправят около 250 тысяч индивидуальных продовольственных наборов.

Ранее Life.ru писал, что Германия выделила Украине новый пакет военной помощи на 273 миллиона евро. Берлин планирует потратить основную часть этой суммы на закупку ракет для американских комплексов Patriot и усиление других систем ПВО. Также Киев должен получить боеприпасы для истребителей F-16 и дополнительное вооружение.