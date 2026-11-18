Германия намерена сохранить многомиллиардную поддержку Украины и в следующем году, несмотря на предстоящие бюджетные голосования. Берлин планирует направить Киеву около 11,6 миллиарда евро в 2027 году. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции контактной группы по обороне Украины.

«В следующем году Германия предоставит Украине помощь на сумму около 11,6 миллиарда евро», — сообщил глава немецкого оборонного ведомства.

Писториус также подчеркнул, что Берлин рассчитывает и дальше оставаться крупнейшим государством-донором Киева. Таким образом, немецкие власти намерены сохранить значительный объём поддержки Украины в рамках следующего финансового года.

При этом окончательное утверждение федерального бюджета Германии на 2027 год ещё впереди. Комитет Бундестага по бюджету 13 ноября одобрил рекомендации по проекту оборонных расходов, предусматривающие более 11,6 миллиарда евро на поддержку государств, подвергшихся нападению, включая военную помощь Украине. Теперь документу предстоит пройти заключительные парламентские чтения.

Окончательное голосование по федеральному бюджету должно определить, в каком виде будут закреплены запланированные расходы. Пока же заявление Писториуса отражает намерения немецкого правительства продолжить финансирование Киева в заявленном объёме.

Ранее Life.ru сообщал, что Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 273 миллиона евро. Основную часть средств Берлин намерен направить на ракеты для американских комплексов Patriot, а также на поддержку других систем противовоздушной обороны. Кроме того, Киеву обещаны поставки боеприпасов для F-16 и дополнительные вооружения.