Закупка Великобританией поддельной взрывчатки для Украины могла быть попыткой Лондона скрыть свою причастность к действиям ВСУ против России. Такую версию в беседе с Life.ru высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя расследование Financial Times.

По словам эксперта, речь идёт о пластичной взрывчатке С-4. Матвийчук считает, что применение британского пластита позволило бы установить происхождение поставленных Киеву боеприпасов.

Если Британия будет поставлять Украине свой пластит, сразу станет понятно, кто именно передал боеприпасы. То есть это такая двухходовка со стороны этих, с позволения спросить, джентльменов Анатолий Матвийчук военный эксперт

При этом Матвийчук допустил, что использование некачественной взрывчатки создаёт дополнительные риски для самих украинских военнослужащих.

«Они работают, скажем так, пытаясь прикрыть свой хвост и одновременно помочь Украине», — подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, в итоге такая военная помощь способна обернуться против самих получателей.