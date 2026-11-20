Евросоюз одобрил выделение 1 млрд евро на закупку нового оружия для Украины из Европейского фонда мира. Соответствующие решения принял Совет ЕС.

Финансирование новых военных контрактов через этот механизм возобновляется впервые с 2024 года. На выделенные средства планируется совместно приобрести беспилотники, оборудование для противовоздушной обороны, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационные системы. Всё вооружение должно поступить в зону боевых действий до конца 2027 года.