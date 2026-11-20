ЕС выделит Украине ещё €1 млрд на закупку оружия
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Евросоюз одобрил выделение 1 млрд евро на закупку нового оружия для Украины из Европейского фонда мира. Соответствующие решения принял Совет ЕС.
Финансирование новых военных контрактов через этот механизм возобновляется впервые с 2024 года. На выделенные средства планируется совместно приобрести беспилотники, оборудование для противовоздушной обороны, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационные системы. Всё вооружение должно поступить в зону боевых действий до конца 2027 года.
Напомним, в 2024 году правительство Виктора Орбана заблокировало выплаты из Европейского фонда мира, остановив дальнейшее распределение средств. После смены власти в Венгрии в 2026-м кабинет Петера Мадьяра снял вето. В сентябре страны объединения договорились разблокировать 6,6 млрд евро для военной поддержки Киева. Из этой суммы около 4,7 млрд предназначались для возмещения расходов государств ЕС на ранее переданное Украине вооружение.