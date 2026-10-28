Британия продлила лицензию на операции с активами «Лукойла» в Болгарии

Великобритания продлила срок действия лицензии, разрешающей финансовые операции с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании «Лукойл». Теперь документ будет действовать до 26 февраля 2027 года, следует из материалов Минфина Соединённого Королевства.

До этого срок действия разрешения истекал 28 октября 2026 года. Продление позволяет проводить предусмотренные лицензией операции с компаниями, несмотря на действующие британские санкционные ограничения. Под действие документа попадают три предприятия: Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD и Lukoil Aviation Bulgaria EOOD. Последняя занимается заправкой воздушных судов.

Впервые британские власти выдали специальную лицензию на операции с болгарскими активами «Лукойла» в ноябре 2025 года. С тех пор разрешение неоднократно продлевалось.