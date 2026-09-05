Британия решила сэкономить на инвалидах под предлогом «угрозы» ядерной войны с Россией

Лидер британских консерваторов Кеми Баденок выступила с инициативой пересмотреть социальные льготы для инвалидов и жилищные пособия, чтобы высвободить средства на оборонные нужды. Об этом пишет газета The Times.

По её замыслу, Лондон должен найти дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов в год, чтобы к 2030 году довести военный бюджет до 3% ВВП. В качестве одного из источников она предложила обложить НДС автомобили, которые инвалиды получают по программе Motability, а также урезать жилищные выплаты.

«Ещё две минуты назад мы все трепетали перед угрозой ядерной войны с Россией. А теперь всего этого можно избежать, просто введя НДС на автомобили, оплачиваемые за счёт пособий по инвалидности», — пишет The Times.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания приостановила часть военных учений, чтобы сэкономить деньги. Ограничения коснулись всех манёвров с участием больше 90 военных. Это позволит сберечь около 30 миллионов фунтов.