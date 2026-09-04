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Опубликовано 4 сентября, 09:10

«Лучше этого не делать»: В Британии встревожились из-за слов Путина на ВЭФ

Daily Express увидел в словах Путина жёсткое предупреждение Западу

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности страны к любому развитию событий вызвало тревогу у британской прессы. Британский таблоид Daily Express расценил его слова как жёсткий сигнал западным государствам. На пленарном заседании Восточного экономического форума российский лидер подчеркнул, что Москва должна быть готова к любым угрозам.

«Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать», — сказал Путин.

Daily Express обратил внимание, что заявление прозвучало на фоне ареста научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Решение принял норвежский суд по заявлению украинской компании «Нафтогаз».

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия начала готовить иск для оспаривания ареста «Профессора Молчанова». Юристы работают вместе с российским посольством в Норвегии. Решение об аресте принял окружной суд Норд-Тромса 31 августа.

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Татьяна Миссуми
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