«Лучше этого не делать»: В Британии встревожились из-за слов Путина на ВЭФ

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности страны к любому развитию событий вызвало тревогу у британской прессы. Британский таблоид Daily Express расценил его слова как жёсткий сигнал западным государствам. На пленарном заседании Восточного экономического форума российский лидер подчеркнул, что Москва должна быть готова к любым угрозам.

«Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать», — сказал Путин.

Daily Express обратил внимание, что заявление прозвучало на фоне ареста научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Решение принял норвежский суд по заявлению украинской компании «Нафтогаз».

Ранее Life.ru сообщал, что Россия начала готовить иск для оспаривания ареста «Профессора Молчанова». Юристы работают вместе с российским посольством в Норвегии. Решение об аресте принял окружной суд Норд-Тромса 31 августа.