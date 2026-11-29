Великобритания вдвое сократила объём закупок лазерных установок DragonFire, которые предназначены для борьбы с беспилотниками. Вместо четырёх комплексов военно-морские силы королевства получат только два, пишет газета The Sun со ссылкой на источник в британском Минобороны.

Изначально Лондон обещал потратить на приобретение лазерного оружия направленной энергии миллиард фунтов стерлингов (1,31 миллиарда долларов). Однако впоследствии правительство сократило эту сумму наполовину. Власти также пересмотрели сроки поставок комплексов DragonFire — британские военные получат их не раньше 2028 года, хотя прежде рассчитывали на 2027 год.

Как отмечает издание, решение о сокращении закупок лазерных установок и переносе сроков их поставок приняли на фоне снижения расходов на оборону.