Британия впервые запустила тяжёлую торпеду с подводного беспилотника Excalibur

Великобритания провела первый в своей истории пуск тяжёлой торпеды с беспилотного подводного аппарата. Испытание состоялось на прошлой неделе в водах у побережья страны. О данном событии сообщила британская газета The i Paper.

Как уточняет издание, запуск произвели с 12-метрового подводного дрона Excalibur. По данным, которые ранее публиковали британские СМИ, этот аппарат имеет водоизмещение около 19 тонн. Он способен преодолевать расстояние до 1 тысячи морских миль и находиться под водой в автономном режиме до пяти суток. Производство беспилотника наладили в английском городе Плимут.

Характеристики применённой торпеды не раскрываются. Известно, что её разработали специалисты из США и Австралии. Данное вооружение предназначено для поражения надводных кораблей и подводных лодок.

Испытательный пуск организовали совместно представители Великобритании и Соединённых Штатов. В статье отмечается, что это первый случай в практике обеих стран, когда торпеду выпустили с беспилотной субмарины, а не с подлодки, где находится экипаж.

Ранее Польша собиралась провести испытания беспилотных систем, которые способны поражать цели на дистанции около 1 тысячи километров. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик. Военные хотели проверить разработки отечественной промышленности в рамках развития возможностей дальнего высокоточного удара. Одним из комплексов, который могли задействовать в тестах, стал Fly Focus Striker. Данный беспилотник предназначен для нанесения точных ударов на значительном расстоянии при сравнительно небольшой стоимости применения.