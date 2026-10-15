Британия выделит Киеву $22,5 млн на ремонт Чернобыльской АЭС

Великобритания выделит Украине 17 миллионов фунтов стерлингов (около 22,5 миллиона долларов) на восстановление повреждённого защитного сооружения Чернобыльской АЭС. О решении сообщили в пресс-службе британского правительства.

Средства направят на ремонт нового безопасного конфайнмента, установленного над разрушенным четвёртым энергоблоком станции. Работы должны восстановить защитные функции конструкции и систему вентиляции, а также продлить срок её эксплуатации.

В Лондоне подчеркнули, что без своевременного восстановления сооружению угрожает коррозия. По оценке британских властей, дальнейшее разрушение металлических элементов способно свести на нет многолетние международные инвестиции и создать долгосрочные экологические риски.

Финансирование станет частью международной программы, координируемой Европейским банком реконструкции и развития. В её реализации также участвуют украинские власти и страны «Большой семёрки».

Необходимость ремонта возникла после инцидента 14 февраля 2025 года, когда беспилотник повредил укрытие четвёртого энергоблока. Международное агентство по атомной энергии подтвердило удар и последовавший пожар, отметив, что радиационный фон остался в пределах нормы. Британская сторона возлагает ответственность за произошедшее на Россию, тогда как в Кремле обвинения Киева назвали подтасовкой.

Ранее Life.ru сообщал об укреплении ВСУ Чернобыльской зоны отчуждения на случай возможного наступления с северного направления. Украинские военные оборудовали там новые оборонительные позиции, вырыли траншеи, установили блокпосты и натянули защитные сети над дорогами. Изменения затронули и инфраструктуру самой АЭС: был разрушен железнодорожный мост, по которому сотрудников раньше доставляли на работу.