Траншеи, блокпосты и сети над дорогами: ВСУ превращают зону ЧАЭС в линию обороны

Украинские военные усиливают оборону в Чернобыльской зоне отчуждения на случай возможного нового наступления с северного направления. Об этом сообщает Der Spiegel, корреспондент которого побывал в районе Чернобыля и Припяти.

По данным издания, военные готовятся там «ко всем возможным сценариям». На дорогах через каждые несколько километров появились контрольно-пропускные пункты, а инженерные подразделения в течение последних месяцев оборудуют новые оборонительные позиции.

Der Spiegel пишет, что в зоне отчуждения работает тяжёлая строительная техника: военные роют траншеи и другие укрепления, а на отдельных участках вырубают лес, чтобы подготовить оборонительные рубежи. Над дорогами также натягивают защитные сетки от беспилотников.

Изменения затронули и инфраструктуру самой Чернобыльской АЭС. По данным журнала, украинские военные уничтожили железнодорожный мост, по которому сотрудников станции раньше доставляли на работу. Теперь часть персонала живёт во временных общежитиях, оборудованных в административных зданиях, и возвращается домой примерно раз в две недели.

Украина связывает усиление северного направления с опасениями по поводу возможной эскалации со стороны Белоруссии. Ещё в мае Владимир Зеленский заявлял, что украинские власти рассматривают сценарии дополнительных атак с белорусско-брянского направления и поручили военным укрепить оборону Черниговской и Киевской областей. Это является оценкой украинской стороны, а не подтверждением подготовки российского наступления.

В Белоруссии, в свою очередь, также заявляют о напряжённости на южной границе. В июне Александр Лукашенко говорил, что граница с Украиной «пылает как никогда», и настаивал на необходимости её усиленной защиты.

Чернобыльская зона уже становилась одним из направлений боевых действий в 2022 году. Именно поэтому нынешние укрепления Der Spiegel рассматривает как подготовку украинской армии к возможному повторению подобного сценария.