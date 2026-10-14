Британка спустя 42 года узнала, кто из трёх мужчин был её отцом, но есть нюанс

51-летняя британка Джанетт Крофт потратила более 40 лет на поиски биологического отца, которым мог оказаться один из трёх мужчин. Когда женщине наконец удалось разгадать семейную тайну, выяснилось, что её настоящий папа умер от рака всего за 11 месяцев до долгожданного открытия, пишет The Sun.

Джанетт выросла в городе Стаффорд и с детства замечала, что отличается от брата и сестры внешностью. Правда раскрылась, когда ей было семь лет: няня случайно проговорилась, что мужчина, которого девочка называла папой, не является её биологическим отцом. После расспросов мать Ивонна призналась, что сама не знает, от кого родила дочь.

Оказалось, Ивонна забеременела в 15 лет, причём возможных отцов было сразу трое. Первый — женатый 25-летний торговец Кит, воспитывавший троих детей. Вторым был Пол, с которым девушка познакомилась в церкви, а третьим — продавец мороженого Роберт Дэвис. Мать предполагала, что Джанетт больше всего похожа именно на последнего, но уверенности у неё не было.

Поиски затянулись на десятилетия. Сначала британка пыталась найти Кита через телефонные справочники, а в 1999 году смогла с ним связаться. Мужчина поначалу категорически отказался от проверки родства, однако позднее согласился сдать ДНК-тест. Результат оказался отрицательным.

Новый шанс появился благодаря генеалогическому сервису Ancestry. Спустя годы дочь Джанетт получила сообщение от незнакомки по имени Джемма Пирсон, которая обнаружила генетическое совпадение и предположила, что они приходятся друг другу родственницами. Во время переписки выяснилось, что дядя Джеммы по имени Боб когда-то торговал мороженым.

Когда новая знакомая прислала фотографии мужчины, Джанетт сразу заметила поразительное сходство. Она показала снимки матери, и та подтвердила, что на них изображён Роберт Дэвис — её настоящий отец. Однако встретиться с ним женщина уже не могла.

Несмотря на трагическое опоздание, история получила счастливое продолжение. Родственники Роберта тепло приняли Джанетт, и за последние три года она познакомилась с его семьёй, включая своих единокровных братьев и сестёр. Оказалось, что с покойным отцом у неё было немало общего — например, любовь к китайской кухне и пиву Guinness.

История британки напоминает сюжет фильма «Мамма Mia!», в котором девушка пытается выяснить, кто из трёх мужчин её настоящий отец. Только в отличие от кино поиски Джанетт заняли почти всю её жизнь.

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