Жители небольшой британской деревни решили символически «порвать» с Лондоном из-за планов властей поселить неподалёку сотни просителей убежища. На местном референдуме большинство участников поддержали независимость Барнэма от Великобритании, превратив протест против миграционной политики в громкую политическую акцию. Об этом сообщает Sky News.

За отделение от Соединённого Королевства проголосовали 257 человек, против выступили только 16. Один бюллетень признали недействительным. Стоит отметить, что прошедшее голосование не имеет юридической силы и не означает, что населённый пункт действительно выйдет из состава страны.

Причиной недовольства стали планы властей разместить 931 просителя убежища на территории бывшей авиабазы Королевских ВВС неподалёку от деревни. Местные жители опасаются, что появление крупного центра изменит привычную жизнь небольшого сообщества. Именно поэтому приходской совет организовал символический референдум, чтобы привлечь внимание правительства к позиции населения.

После объявления результатов в Барнэме также представили новый флаг населённого пункта. На нём изображена каменка — птица, обитающая в этой местности, — на синем фоне. Организаторы голосования рассчитывают, что необычная акция заставит власти серьёзнее отнестись к требованиям жителей.