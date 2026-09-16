Деревня захотела отделиться от Британии из-за планов завезти в окрестности 1,3 тысячи мигрантов

Жители Пиддингтона в английском Оксфордшире на символическом референдуме поддержали независимость деревни от Великобритании в знак протеста против миграционной политики властей. Голосование не имеет юридической силы, сообщает The Independent.

Поводом стали планы правительства разместить на расположенной неподалёку бывшей военной базе почти 1,3 тысячи мужчин, запросивших убежище. Для небольшого населённого пункта перспектива появления столь крупного центра вызвала серьёзное недовольство.

Местные жители выступают против проекта и указывают в том числе на недостаток консультаций с населением. Идея «отделиться» от Соединённого Королевства стала протестным жестом, призванным привлечь внимание к спору с властями.

Ранее Life.ru сообщал, что недовольство миграционной политикой вылилось в новые акции в других частях страны: в Портсмуте протестующие против размещения просителей убежища столкнулись с полицией.