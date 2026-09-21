Ещё одна британская деревня захотела стать 51-м штатом США из-за мигрантов
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Английская деревня Барнем в графстве Саффолк может провести символический референдум о выходе из состава Великобритании. Поводом стали планы властей разместить просителей убежища на расположенной неподалёку бывшей базе ВВС, сообщает The Independent.
В Барнеме живут около 600 человек. Председатель приходского совета Джон Бауэр рассказал, что представители деревни собираются встретиться с жителями Пиддингтона, которые уже провели аналогичное голосование.
По словам Бауэра, среди тех, с кем он разговаривал, сторонников проекта правительства не оказалось. «Я не удивлюсь, если 90% проголосуют за независимость», — заявил он.
Британские власти рассматривают возможность использования бывшей базы RAF Barnham для размещения просителей убежища. Ранее местные власти сообщали о потенциальной вместимости до 1250 человек, однако окончательное решение ещё не принято. Совет Западного Саффолка уже единогласно выступил против проекта, сославшись на сельское расположение базы, слабую инфраструктуру и возможную нагрузку на местные службы.
Идею Барнему подал Пиддингтон в Оксфордшире. На прошлой неделе там прошёл неофициальный референдум: 285 человек поддержали символическую «независимость» от Великобритании, 26 проголосовали против, один бюллетень признали испорченным. Юридической силы такое голосование не имеет.
Ранее Life.ru рассказывал, что после своего символического «выхода» жители Пиддингтона пошли ещё дальше и заговорили о возможности обратиться к Дональду Трампу с просьбой принять деревню в состав США.
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