Ещё одна британская деревня захотела стать 51-м штатом США из-за мигрантов

Английская деревня Барнем в графстве Саффолк может провести символический референдум о выходе из состава Великобритании. Поводом стали планы властей разместить просителей убежища на расположенной неподалёку бывшей базе ВВС, сообщает The Independent.

В Барнеме живут около 600 человек. Председатель приходского совета Джон Бауэр рассказал, что представители деревни собираются встретиться с жителями Пиддингтона, которые уже провели аналогичное голосование.

По словам Бауэра, среди тех, с кем он разговаривал, сторонников проекта правительства не оказалось. «Я не удивлюсь, если 90% проголосуют за независимость», — заявил он.

Британские власти рассматривают возможность использования бывшей базы RAF Barnham для размещения просителей убежища. Ранее местные власти сообщали о потенциальной вместимости до 1250 человек, однако окончательное решение ещё не принято. Совет Западного Саффолка уже единогласно выступил против проекта, сославшись на сельское расположение базы, слабую инфраструктуру и возможную нагрузку на местные службы.

Идею Барнему подал Пиддингтон в Оксфордшире. На прошлой неделе там прошёл неофициальный референдум: 285 человек поддержали символическую «независимость» от Великобритании, 26 проголосовали против, один бюллетень признали испорченным. Юридической силы такое голосование не имеет.