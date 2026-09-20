Не хотите слушать — уйдём к Трампу: Британская деревня хочет стать 51-м штатом США

Жители британской деревни Пиддингтон захотели перейти под крыло американского лидера Дональда Трампа после символического выхода из состава Соединённого Королевства. Приходской совет намерен попросить американского президента принять населённый пункт в состав США, пишет Newsweek.

Местные власти уже подготовили обращение к Трампу и отправили в посольство Соединённых Штатов досье со своими доводами, рассказал глава совета Тим Макнелли.

Обратиться за помощью к Вашингтону жители готовы, если британское правительство не откажется от размещения 1250 мужчин — просителей убежища на бывшей военной базе возле деревни. В таком случае Пиддингтон надеется получить статус 51-го американского штата.

Прямых переговоров с администрацией Трампа пока не было. Однако член совета Майкл Никсон утверждает, что жителям поступают письма из разных уголков США с обещаниями принять их в состав страны.

Ранее Пиддингтон, где проживают около 350 человек, провёл символический референдум о независимости от Великобритании. За отделение проголосовали 285 жителей, против — 26, ещё один бюллетень признали испорченным. Голосование стало протестом против миграционной политики Лондона. Никаких юридических последствий оно не имеет, однако местные власти объявили о создании «княжества Пиддингтон».

Британское правительство планирует организовать три лагеря для беженцев на территории бывших военных объектов. Подобные центры уже работают в Кроуборо и Уэтерсфилде. Жители этих районов также выступали против переселения мигрантов.

Life.ru уже писал о символическом референдуме в Пиддингтоне. Местные жители решили отделиться от Великобритании из-за планов разместить по соседству лагерь, численность которого в несколько раз превысит население самой деревни.