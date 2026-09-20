Не хотите слушать — уйдём к Трампу: Британская деревня хочет стать 51-м штатом США
Британская деревня готова вступить в состав США из-за лагеря беженцев
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жители британской деревни Пиддингтон захотели перейти под крыло американского лидера Дональда Трампа после символического выхода из состава Соединённого Королевства. Приходской совет намерен попросить американского президента принять населённый пункт в состав США, пишет Newsweek.
Местные власти уже подготовили обращение к Трампу и отправили в посольство Соединённых Штатов досье со своими доводами, рассказал глава совета Тим Макнелли.
Обратиться за помощью к Вашингтону жители готовы, если британское правительство не откажется от размещения 1250 мужчин — просителей убежища на бывшей военной базе возле деревни. В таком случае Пиддингтон надеется получить статус 51-го американского штата.
Прямых переговоров с администрацией Трампа пока не было. Однако член совета Майкл Никсон утверждает, что жителям поступают письма из разных уголков США с обещаниями принять их в состав страны.
Ранее Пиддингтон, где проживают около 350 человек, провёл символический референдум о независимости от Великобритании. За отделение проголосовали 285 жителей, против — 26, ещё один бюллетень признали испорченным. Голосование стало протестом против миграционной политики Лондона. Никаких юридических последствий оно не имеет, однако местные власти объявили о создании «княжества Пиддингтон».
Британское правительство планирует организовать три лагеря для беженцев на территории бывших военных объектов. Подобные центры уже работают в Кроуборо и Уэтерсфилде. Жители этих районов также выступали против переселения мигрантов.
Life.ru уже писал о символическом референдуме в Пиддингтоне. Местные жители решили отделиться от Великобритании из-за планов разместить по соседству лагерь, численность которого в несколько раз превысит население самой деревни.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.