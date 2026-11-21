Британская ферма вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной терпит сплошные убытки и может обанкротиться, пишет Mash. Речь идёт о компании под названием Artisan Farm Limited, выпускающей сыры под маркой Beau Farm.

По итогам 2024 года фирма отчиталась о £7,05 млн текущих обязательств и £6,81 млн отрицательных чистых активов. На счетах компании было £68 тыс. В 2024 году в компании работали девять человек — на одного меньше, чем годом ранее. В реестре Companies House Artisan Farm Limited по-прежнему указана как действующая.

Козья ферма и сыроварня Батуриной к данному моменту могла накопить долгов на сумму в 9,21 миллиона долларов. На этом фоне предпринимательница оформила на себя ещё и соседнюю винодельню Wingless Eagle Limited, ранее называвшуюся Calleva Wine. На балансе винодельни числятся земля и капитал в 500 000 долларов.

На сайте Silchester Farm первая бутылка игристого вина линейки Wingless Eagle — кюве урожая 2022 года — предлагается за £60. В сообщении говорится, что продажи в фермерском магазине начались в ноябре.

Проблемы коснулись и австрийского холдинга Inteco Beteiligungs GmbH, который был открыт ещё в нулевые. Именно через него Батурина управляла европейскими гостиничными и энергетическими активами. За два года его капитал сократился почти в 20 раз — с €25,4 млн в 2023 году до €1,3 млн по итогам 2025-го.

Напомним, два года назад Елена Батурина стала собственником винодельни «Каллева Уайн Лтд». Это 16 гектаров виноградников в Хэмпшире. Цена сделки, судя по отчетности, составила 1,75 млн фунтов стерлингов. Причём эти деньги были взяты в кредит, который ещё только предстоит погасить.