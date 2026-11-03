Ирина Аллегрова избавилась от московской квартиры, которую когда-то получила в подарок от бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Недвижимость, служившую певице хранилищем для шуб, удалось продать за 75 миллионов рублей после более чем года поисков покупателя. Об этом сообщает Mash.

Апартаменты площадью свыше 150 квадратных метров расположены на Нахимовском проспекте. Изначально жильё состояло из двух самостоятельных квартир, однако артистка решила превратить их в одно просторное помещение.

Именно масштабная переделка стала главным препятствием для продажи. Кухню и спальню поменяли местами. В результате реальная планировка перестала соответствовать технической документации. Потенциальных владельцев отпугивали возможные юридические последствия подобных изменений. Не спасали положение даже дизайнерская отделка и дорогой итальянский гарнитур. Интерьер успел устареть, комнаты оказались заставлены мебелью, а сам объект находился в старом панельном доме.

По оценкам риелторов, аналогичное жильё может стоить от 88 миллионов рублей. Однако покупатели опасались проблем с согласованием ремонта и инженерными коммуникациями. Особые вопросы вызвал перенос кухни. Ошибки при прокладке труб способны обернуться засорами, неприятными запахами и нарушением вентиляции.

Новому собственнику при возникновении претензий может понадобиться узаконить изменения через жилищную инспекцию. Если это окажется невозможным, помещения придётся вернуть к прежнему виду.