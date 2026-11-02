Если перепланировка окажется незаконной, жилищная инспекция может выдать предписание о её устранении. А при игнорировании — обратиться в суд с требованием вернуть квартиру в исходное состояние за счёт собственника. Такой риск возникает при покупке студий, нарезанных из многокомнатных квартир. Об этом 360.ru рассказала юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова.

Студии-нарезки популярны: они дешевле однокомнатных и удобнее комнат в коммуналках. Но экономия может обернуться серьёзными проблемами.

Первый риск — нарушение санитарных норм. «Мокрые зоны» — санузлы и кухни — запрещено располагать над жилыми помещениями соседей. Это фактически делает незаконной нарезку выше второго этажа. Однако собственники не всегда это учитывают.

Второй риск — несоответствие инженерным возможностям дома. Водопровод, канализация и электричество рассчитаны на определённое число жильцов. Увеличение нагрузки ведёт к авариям и перегрузкам сети.

Третий — снос несущих стен. Согласовать такую перепланировку невозможно. Если её выявят, жилинспекция может потребовать вернуть всё как было.

Даже если перепланировку удастся узаконить, остаются практические сложности. Проблемы с вентиляцией и звукоизоляцией, возросшая нагрузка на коммуникации — всё это может привести к частым авариям и сбоям.

Покупателю стоит проверять документы, законность перепланировки и состояние инженерных систем. Иначе экономия обернётся судом и ремонтом за собственный счёт.