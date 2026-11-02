Продать квартиру в ещё не достроенном доме можно, однако при наличии детских имущественных прав или использовании материнского капитала сделка потребует особой осторожности. Нарушение установленных правил способно обернуться серьёзными юридическими проблемами. Об этом RT рассказала юрист Валентина Восканян.

По словам специалиста, до завершения строительства продаётся не сама недвижимость, а право получить её от застройщика. Такая операция называется переуступкой по договору долевого участия (ДДУ).

Оформить сделку разрешается после регистрации первоначального договора, но до подписания акта приёма-передачи квартиры. При этом жильё должно быть полностью оплачено либо оставшийся долг передаётся покупателю с согласия застройщика.

«Договор уступки обязательно должен быть зарегистрирован в Росреестре», — подчеркнула Восканян.

Дополнительные требования действуют, если права на будущую квартиру принадлежат несовершеннолетнему. В таком случае необходимо предварительно заручиться разрешением органов опеки. На рассмотрение обращения отводится не более 15 дней.

За детей младше 14 лет документы подписывают законные представители. Подростки от 14 до 18 лет участвуют в оформлении самостоятельно, но с письменного согласия родителей.

Особое внимание юрист уделила материнскому капиталу. Если государственные средства направлялись на покупку жилья, оно должно быть оформлено в общую собственность членов семьи. Обычно соответствующие доли выделяются в течение шести месяцев после передачи квартиры, однако при ипотеке сроки могут отличаться.

При этом разрешение опеки не отменяет обязательств, связанных с маткапиталом. Простая передача ребёнку денег или доли в другой недвижимости автоматически их не заменяет.