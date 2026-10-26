Семейную ипотеку могут вновь изменить: Путин поручил пересмотреть лимиты кредитов с учётом числа детей

Условия семейной ипотеки для многодетных могут вновь пересмотреть, в том числе размер доступного кредита в зависимости от числа детей. Владимир Путин поручил правительству изучить этот вопрос и представить доклад до 1 января 2027 года, следует из опубликованного Кремлём документа.

Кабмину предстоит оценить возможности дальнейшего совершенствования льготной программы с учётом ранее данных президентом указаний. Особое внимание необходимо уделить предельной сумме жилищного займа для родителей, воспитывающих нескольких детей. Пока речь идёт только о рассмотрении возможных изменений, а не об утверждении новых правил.

Ещё одно поручение касается компаний, участвующих в поддержке семей. Власти должны изучить возможность использования специальных стандартов и рейтингов, оценивающих вклад бизнеса в помощь гражданам с детьми. Такие показатели предлагают рассматривать в качестве одного из критериев отбора предприятий для получения государственной поддержки.