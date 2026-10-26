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Регион
Опубликовано 26 октября, 21:13

Семейную ипотеку могут вновь изменить: Путин поручил пересмотреть лимиты кредитов с учётом числа детей

Путин поручил доработать условия семейной ипотеки для многодетных

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Условия семейной ипотеки для многодетных могут вновь пересмотреть, в том числе размер доступного кредита в зависимости от числа детей. Владимир Путин поручил правительству изучить этот вопрос и представить доклад до 1 января 2027 года, следует из опубликованного Кремлём документа.

Кабмину предстоит оценить возможности дальнейшего совершенствования льготной программы с учётом ранее данных президентом указаний. Особое внимание необходимо уделить предельной сумме жилищного займа для родителей, воспитывающих нескольких детей. Пока речь идёт только о рассмотрении возможных изменений, а не об утверждении новых правил.

Ещё одно поручение касается компаний, участвующих в поддержке семей. Власти должны изучить возможность использования специальных стандартов и рейтингов, оценивающих вклад бизнеса в помощь гражданам с детьми. Такие показатели предлагают рассматривать в качестве одного из критериев отбора предприятий для получения государственной поддержки.

ЛДПР просит вернуть прежние условия «Семейной ипотеки» для жителей малых городов
ЛДПР просит вернуть прежние условия «Семейной ипотеки» для жителей малых городов

Ранее Life.ru рассказывал об изменениях программы «Семейная ипотека», вступивших в силу 1 октября 2026 года. По новым правилам процентная ставка и максимальная сумма кредита зависят от числа детей и региона приобретения жилья. В большинстве субъектов страны родители пятерых и более ребятишек могут получить до 10 млн рублей под 2% годовых. Для семей с одним ребёнком предусмотрено до 6 млн под 10%. В Москве, Санкт-Петербурге и соответствующих областях действуют отдельные лимиты, достигающие 18 млн рублей, а ставки варьируются от 4% до 12%.

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Юлия Сафиулина
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