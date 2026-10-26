Семейную ипотеку могут вновь изменить: Путин поручил пересмотреть лимиты кредитов с учётом числа детей
Путин поручил доработать условия семейной ипотеки для многодетных
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Условия семейной ипотеки для многодетных могут вновь пересмотреть, в том числе размер доступного кредита в зависимости от числа детей. Владимир Путин поручил правительству изучить этот вопрос и представить доклад до 1 января 2027 года, следует из опубликованного Кремлём документа.
Кабмину предстоит оценить возможности дальнейшего совершенствования льготной программы с учётом ранее данных президентом указаний. Особое внимание необходимо уделить предельной сумме жилищного займа для родителей, воспитывающих нескольких детей. Пока речь идёт только о рассмотрении возможных изменений, а не об утверждении новых правил.
Ещё одно поручение касается компаний, участвующих в поддержке семей. Власти должны изучить возможность использования специальных стандартов и рейтингов, оценивающих вклад бизнеса в помощь гражданам с детьми. Такие показатели предлагают рассматривать в качестве одного из критериев отбора предприятий для получения государственной поддержки.
Ранее Life.ru рассказывал об изменениях программы «Семейная ипотека», вступивших в силу 1 октября 2026 года. По новым правилам процентная ставка и максимальная сумма кредита зависят от числа детей и региона приобретения жилья. В большинстве субъектов страны родители пятерых и более ребятишек могут получить до 10 млн рублей под 2% годовых. Для семей с одним ребёнком предусмотрено до 6 млн под 10%. В Москве, Санкт-Петербурге и соответствующих областях действуют отдельные лимиты, достигающие 18 млн рублей, а ставки варьируются от 4% до 12%.