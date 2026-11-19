Крупнейший британский оборонный концерн BAE Systems намерен сократить до 1070 рабочих мест, несмотря на рост заказов и прогноз увеличения прибыли. Под увольнения могут попасть сотрудники авиационного подразделения и центрального офиса компании, сообщает Sky News со ссылкой на представителя производителя вооружений.

В BAE Systems объяснили решение необходимостью сделать бизнес более гибким и конкурентоспособным. Компания рассчитывает провести сокращения преимущественно на добровольной основе, а сотрудников, непосредственно занятых производством и обслуживанием самолётов, увольнения не затронут.

«Это следующий этап нашей постоянной работы по повышению гибкости и конкурентоспособности», — пояснил представитель концерна.

Массовые сокращения намечаются на фоне уверенных финансовых результатов. Сейчас в британских подразделениях BAE Systems работают около 50 тысяч человек против 35 тысяч шесть лет назад. Из них 18,5 тысячи трудятся в авиационном секторе, ещё тысяча — в центральном офисе. При этом компания ожидает, что её операционная прибыль по итогам 2026 года вырастет на 10–12%.

Авиационное направление BAE Systems участвует в производстве истребителей Eurofighter Typhoon. Кроме того, концерн совместно с итальянской Leonardo и японской Mitsubishi Heavy Industries разрабатывает боевой самолёт шестого поколения, который планируется создать к 2035 году.

В британском профсоюзе Unite раскритиковали планы сокращений, связав их с промедлением правительства при заключении оборонных контрактов. Генеральный секретарь организации Шэрон Грэм призвала власти ускорить заказы на истребители Typhoon и перспективные боевые самолёты, предупредив об угрозе дальнейшей потери рабочих мест в отрасли.