«Цена будет катастрофической»: Британия напугала Европу последствиями победы России
Глава МО Британии Стритинг назвал катастрофической цену победы РФ над Украиной
Уэз Стритинг. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Победа России над Украиной может обернуться катастрофическими последствиями для европейских стран. С таким предупреждением выступил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг на пресс-конференции после заседания контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, сообщает Sky News.
«Поддерживайте Украину сейчас, поскольку цена будет катастрофической, если Путин одержит победу», — заявил глава британского оборонного ведомства.
По словам Стритинга, европейцам необходимо сопоставлять нынешние расходы на помощь Киеву с возможными последствиями его поражения. Министр убеждён, что поддерживать Украину сейчас выгоднее, чем столкнуться с последствиями победы России.
Заявление прозвучало после встречи союзников Киева 17 ноября. В тот же день Великобритания объявила о новом пакете военной помощи стоимостью 240 миллионов фунтов стерлингов, включающем более тысячи ракет противовоздушной обороны и пусковые установки.
Ранее Life.ru сообщал, что министр обороны Великобритании Уэс Стритинг раскрыл планы подготовки западных военных к возможной отправке на Украину после завершения конфликта. Для этого в Польше запланировали масштабные учения с участием военнослужащих Великобритании, Франции, Германии и других государств. Военным предстоит отработать переброску личного состава и доставку снабжения.