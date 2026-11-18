Победа России над Украиной может обернуться катастрофическими последствиями для европейских стран. С таким предупреждением выступил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг на пресс-конференции после заседания контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, сообщает Sky News.

«Поддерживайте Украину сейчас, поскольку цена будет катастрофической, если Путин одержит победу», — заявил глава британского оборонного ведомства.

По словам Стритинга, европейцам необходимо сопоставлять нынешние расходы на помощь Киеву с возможными последствиями его поражения. Министр убеждён, что поддерживать Украину сейчас выгоднее, чем столкнуться с последствиями победы России.

Заявление прозвучало после встречи союзников Киева 17 ноября. В тот же день Великобритания объявила о новом пакете военной помощи стоимостью 240 миллионов фунтов стерлингов, включающем более тысячи ракет противовоздушной обороны и пусковые установки.