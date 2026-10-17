Британские лётчики испугались загадочных объектов в небе, которые не увидели радары

Истребители и другие самолёты Королевских ВВС Великобритании дважды за несколько дней столкнулись с неопознанными объектами во время учений над Северным морем. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на журналы авиационных происшествий, оба инцидента произошли в феврале 2026 года, а объекты не отобразились на радарах.

Первый случай зафиксировали 18 февраля во время дозаправки в воздухе в районе побережья Норфолка. Неизвестный объект прошёл настолько близко к самолёту-заправщику Airbus Voyager, что пилот инстинктивно пригнулся. В операции также участвовал истребитель Typhoon.

Второй эпизод произошёл 23 февраля во время тренировочного воздушного боя неподалёку от Хамберсайда. Пилот Typhoon заметил чёрный круглый объект, который прошёл над самолётом на расстоянии в несколько сотен футов.

По данным издания, военные сообщили о происшествиях полиции. В настоящее время продолжаются несколько отдельных расследований. При этом сведений, позволяющих установить происхождение объектов или подтвердить, что они принадлежали потенциальному противнику, не приводится.

Оба случая рассматривал британский Совет по безопасности воздушных происшествий (UK Airprox Board). В опубликованных материалах объекты классифицировали как неопознанные: комиссия не смогла установить их природу. В одном из эпизодов риск столкновения оценили как существенный, в другом — как отсутствовавший, несмотря на снижение уровня безопасности.