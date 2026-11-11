Ормузский пролив вновь оказался в центре сообщений об угрозах торговому судоходству. Британское Управление морских торговых операций (UKMTO) получило информацию о происшествии с танкером в стратегически важной акватории, через которую проходят маршруты поставок нефти. Первоначально сведения о состоянии экипажа, возможных повреждениях судна и последствиях для окружающей среды отсутствовали.

«UKMTO получило сообщение об инциденте с участием танкера в Ормузском проливе», — говорится в опубликованном уведомлении британской организации.

Обстоятельства произошедшего не раскрываются. В частности, не уточняются название и принадлежность танкера, а также характер предполагаемого происшествия.

Ормузский пролив остаётся одним из наиболее напряжённых участков мировых морских маршрутов. За последнее время здесь неоднократно фиксировали нападения на коммерческие суда, в том числе с применением неизвестных снарядов и взрывных устройств. Под угрозой оказываются не только экипажи, но и безопасность транспортировки нефти.