Британские военные самолёты RC-135W Rivet Joint в октябре совершили 17 разведывательных вылетов вблизи российских границ. Особое внимание экипажи уделяли Калининградской области, где, по данным СМИ, собирали информацию о военных объектах и системах связи. О необычной интенсивности полётов сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники в Министерстве обороны Великобритании.

Все 17 вылетов выполнялись с британской авиабазы Уоддингтон. Разведывательные борта неоднократно проходили вдоль границ Калининградской области, используя установленное на самолётах оборудование для наблюдения за военной активностью и перехвата сигналов.

Собеседник издания в британском оборонном ведомстве назвал столь частое использование разведывательной авиации необычным. По его мнению, интенсивность вылетов может свидетельствовать о повышенной потребности командования в информации о российских военных объектах.

«Удивительно, что такая активность наблюдалась в течение столь короткого промежутка времени. Использование такого ценного ресурса, как эти самолёты, говорит о том, что был особый запрос на получение информации», — заявил источник газеты.

При этом официальная позиция британских военных отличается от оценки собеседника издания. В Королевских ВВС назвали полёты плановыми и не сообщили о каких-либо специальных операциях. Конкретные задачи экипажей также не раскрываются.

RC-135W Rivet Joint представляет собой самолёт радиоэлектронной разведки, предназначенный для обнаружения и анализа радиосигналов, в том числе военного назначения. Подобные машины способны собирать информацию на значительном расстоянии от объектов наблюдения, не входя в воздушное пространство другого государства.