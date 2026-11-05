Криштиану Роналду мог завершить карьеру в сборной Португалии под аплодисменты переполненного стадиона, с капитанской повязкой на руке и отдельным прощальным матчем. Вместо этого последние недели его 23-летней международной карьеры запомнились конфликтом с главным тренером Жорже Жезушем, демонстративным уходом из расположения команды и дисциплинарным наказанием.

Именно эта линия стала одной из главных в британской прессе после объявления CR7 об уходе.

Ещё в конце сентября главный корреспондент Sky Sports Каве Солхекол говорил, что история с неожиданным отъездом капитана оставляет «неприятный привкус». Тогда Роналду покинул расположение сборной после того, как остался неиспользованным запасным в матче с Норвегией. Sky Sports отмечал, что футболист ожидал выхода на замену, однако Жезуш решил иначе.

Сам тренер публично подчёркивал: состав и замены определяет только он.

«Ни Криштиану, ни кто-либо ещё никогда не изменит мои идеи как тренера», — объяснял Жезуш свою позицию.

Для Роналду история выглядела по-другому. Через несколько дней он выпустил большое заявление, в котором фактически обвинил тренера в нарушении договорённостей и «утрате доверия». При этом тогда CR7 специально подчёркивал, что завершать карьеру в сборной не собирается.

Конфликт расколол и футбольную публику. The Guardian писал, что многочисленные поклонники Роналду защищали капитана и считали обращение с ним неуважительным. Одновременно заметная часть португальской прессы и болельщиков критиковала футболиста за то, что личные обиды он поставил выше интересов команды.

Ситуация стала ещё неприятнее после вмешательства дисциплинарных органов. Роналду получил 30-дневную дисквалификацию и штраф за самовольный уход из расположения сборной. На ноябрьские матчи наказание уже не распространялось, поэтому теоретически капитан мог вернуться.

Более того, Жезуш включил его в предварительную заявку. Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса пытался примирить стороны. Но за сутки до объявления окончательного состава Роналду сам поставил точку.

Так закончилась одна из самых выдающихся международных карьер в истории футбола.

Роналду дебютировал за Португалию в 2003 году. За 23 года он провёл 234 матча и забил рекордные для мужских сборных 146 голов. Вместе с национальной командой CR7 выиграл Евро-2016 и дважды становился победителем Лиги наций. Эти показатели подтверждает Федерация футбола Португалии.

Но последним официальным матчем великого капитана оказалась не специально подготовленная церемония прощания. Его финальный сбор закончился ссорой с тренером и досрочным отъездом.

Именно поэтому британская пресса теперь рассматривает сентябрьский скандал не как отдельный эпизод, а как финальную главу всей истории Роналду в сборной. The Guardian после объявления об уходе вновь вернулся к спору вокруг его роли в команде, отмечая, насколько тяжело великим футболистам вовремя принять изменение собственного статуса.

Сама Португальская футбольная федерация, впрочем, не хочет, чтобы последней точкой в этой истории остался конфликт. В организации уже заявили, что отказываются отпускать своего многолетнего капитана «без должной дани» и намерены провести большое чествование Роналду.

То есть идеального футбольного прощания у CR7 не получилось. Но Португалия всё-таки собирается дать человеку, который 23 года носил её футболку и забил за страну 146 голов, возможность уйти под аплодисменты.