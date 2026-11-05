История Криштиану Роналду со сборной Португалии завершится не просто заявлением об уходе. Федерация футбола страны объявила, что намерена организовать отдельное масштабное чествование многолетнего капитана после его решения закончить международную карьеру.

В FPF подчеркнули, что не хотят, чтобы прощание Роналду прошло «без должной дани». Федерация собирается организовать мероприятие, во время которого болельщики и вся страна смогут ещё раз поблагодарить футболиста за его карьеру в национальной команде.

Подробностей будущей церемонии пока нет. Поэтому говорить о прощальном матче или новом выходе CR7 на поле в форме сборной преждевременно.

Отдельное обращение опубликовал президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса. Он назвал Роналду не только футболистом, но и символом страны, лидером и примером для нескольких поколений.

«Двери Федерации футбола Португалии всегда будут открыты для Криштиану Роналду», — подчеркнул Проэнса.

Глава федерации также поблагодарил форварда за поддержку и личное общение в течение последних полутора лет и завершил обращение словами: «Навсегда наш капитан».

Сама FPF в своём заявлении отдельно поддержала ещё одну цель португальца — погоню за тысячным официальным голом, завершив сообщение призывом двигаться к отметке в 1000 мячей.

Таким образом, формально международная карьера Роналду завершена, однако федерация уже готовит для него отдельное публичное прощание. Каким именно оно будет, в организации пока не раскрывают.