«Двери всегда открыты»: В Португалии готовят большое чествование Роналду
Федерация Португалии пообещала устроить большое прощание с Роналду
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
История Криштиану Роналду со сборной Португалии завершится не просто заявлением об уходе. Федерация футбола страны объявила, что намерена организовать отдельное масштабное чествование многолетнего капитана после его решения закончить международную карьеру.
В FPF подчеркнули, что не хотят, чтобы прощание Роналду прошло «без должной дани». Федерация собирается организовать мероприятие, во время которого болельщики и вся страна смогут ещё раз поблагодарить футболиста за его карьеру в национальной команде.
Подробностей будущей церемонии пока нет. Поэтому говорить о прощальном матче или новом выходе CR7 на поле в форме сборной преждевременно.
Отдельное обращение опубликовал президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса. Он назвал Роналду не только футболистом, но и символом страны, лидером и примером для нескольких поколений.
«Двери Федерации футбола Португалии всегда будут открыты для Криштиану Роналду», — подчеркнул Проэнса.
Глава федерации также поблагодарил форварда за поддержку и личное общение в течение последних полутора лет и завершил обращение словами: «Навсегда наш капитан».
Сама FPF в своём заявлении отдельно поддержала ещё одну цель португальца — погоню за тысячным официальным голом, завершив сообщение призывом двигаться к отметке в 1000 мячей.
Таким образом, формально международная карьера Роналду завершена, однако федерация уже готовит для него отдельное публичное прощание. Каким именно оно будет, в организации пока не раскрывают.
Ранее Life.ru подробно рассказывал, почему Криштиану Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии и что произошло перед его уходом.