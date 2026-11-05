Решение Криштиану Роналду завершить выступления за сборную Португалии может оказаться стратегически выгодным для финальной части его карьеры. Такое мнение в эфире Cadena SER высказал бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Хосе Мари Бакеро.

Обсуждая уход 41-летнего португальца из национальной команды, Бакеро напомнил, что конфликтные ситуации внутри сборной всегда сложнее, чем выглядят со стороны.

«Он ошибся, но с игроками такого типа никогда до конца не знаешь, что действительно произошло. Это сложная ситуация. Я думаю, что сейчас он принял очень умное решение», — заявил Бакеро.

В Cadena SER решение Роналду напрямую связали с другой большой целью в концовке его карьеры — отметкой в 1000 официальных голов.

По подсчётам испанской радиостанции, сейчас на счету CR7 985 мячей за клубы и сборную. Таким образом, до исторической отметки ему остаётся забить ещё 15 раз. После завершения международной карьеры сделать это Роналду сможет уже только в составе «Аль-Насра».

Сам футболист и раньше не скрывал, что рубеж в тысячу голов остаётся одним из ориентиров его карьеры. FIFA также отмечала, что португалец приближается к этой отметке по общему количеству официальных голов за клубы и национальную команду.

За Португалию Роналду завершил выступления с мировым рекордом: 146 голов в 234 матчах. Теперь всё его игровое время и восстановление между встречами будет связано только с клубом из Саудовской Аравии.