Британских моряков учат сбивать дроны с помощью пожарных шлангов

Британских моряков обучают защищать атомные подводные лодки класса Vanguard от беспилотников с помощью пожарных шлангов. Такие тренировки проводят в том числе на военно-морской базе Клайд в Шотландии, сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.

Речь идёт о подлодках стоимостью около £4 млрд каждая, которые несут баллистические ракеты Trident II. Пожарные рукава размещают на палубах в качестве дополнительной меры защиты, когда субмарины стоят у причала на базе в Фаслейне. На шлангах установлены насадки с рукоятками, которые помогают морякам направлять струю воды на воздушную цель.

По данным издания, такую защиту рассматривают прежде всего против FPV-дронов малой и средней дальности. Более крупные беспилотники большой дальности британская сторона рассчитывает перехватывать с помощью авиации. Наиболее уязвимыми подлодки становятся при движении в надводном положении и во время длительной стоянки в порту. Некоторые из них могут оставаться у причала месяцами или годами.

The Sun отмечает, что расположение базы Клайд осложняет её защиту от беспилотников. База находится у залива Гар-Лох шириной около километра, рядом проходят общественные дороги, а окружающие холмы доступны для людей. По данным газеты, подозрительную активность беспилотников в районе Фаслейна фиксировали с 2018 года.

Число зарегистрированных полётов дронов возле британских военных объектов, как утверждает издание, выросло с девяти в 2019 году до 340 за последние 12 месяцев. The Sun также приводит данные о появлении беспилотников возле французской базы атомных подлодок Иль-Лонг, бельгийской авиабазы Кляйне-Брогель и британской базы Лейкенхит.

Королевский военно-морской флот подчёркивает, что пожарные рукава не являются единственным средством защиты базы. В систему безопасности входят физические заграждения, патрулирование, наблюдение, мониторинг и средства противодействия дронам. Министерство обороны Великобритании намерено дополнительно вложить £470 млн в защиту военных объектов страны в течение четырёх лет.

Официальные правила базы Клайд также запрещают несанкционированные полёты беспилотников в районе Фаслейна и Коулпорта. Для субмарин и военных кораблей действует зона ограничения радиусом 250 метров, которая распространяется на высоту до 250 метров.

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