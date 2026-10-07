Рождаемость падает, но план никто не отменял: Эстония ищет солдат среди женщин

Эстония рассматривает введение обязательной военной службы для женщин из-за снижения рождаемости. О такой перспективе рассказала гендиректор Департамента оборонных ресурсов республики Ану Раннавески в эфире ERR.

Уже с 2027 года Силам обороны потребуется набирать до 4,1 тысячи срочников ежегодно. Пока эту потребность удаётся закрывать преимущественно за счёт мужчин, однако демографическая ситуация постепенно сокращает резерв. По оценке Раннавески, особенно заметной проблема станет в период с 2035 по 2040 год.

Сейчас девушки могут идти в армию добровольно, такое право действует с 2013 года. Возможностью ежегодно пользуются примерно 50 человек, что составляет лишь 1–2% от общего числа новобранцев. Поэтому власти ищут способы значительно расширить их участие в срочной службе.

Одним из вариантов может стать более строгая система отбора по примеру Норвегии, Швеции и Дании. Там воинская обязанность распространяется на женщин, однако в войска направляют не всех подряд, учитывая мотивацию, подготовку и необходимые армии навыки. Раннавески считает, что Таллину потребуется разработать собственную модель.

Демографические проблемы в стране продолжают усиливаться. За последние 35 лет численность населения сократилась на 13,2%, а рождаемость — на 52,4%. Поэтому в перспективе прежняя схема комплектования только за счёт молодых мужчин может перестать обеспечивать нужное количество срочников.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что в Еврокомиссии поддерживают обсуждение мобилизации женщин на Украине. По данным ведомства, в Брюсселе считают призыв женщин одним из способов восполнить нехватку военнослужащих. От Киева там требуют перейти к практическим решениям.