Литва готовится начать всеобщий призыв в армию к 2030 году

Литва намерена ускорить переход к всеобщему воинскому призыву и начать его к 2030 году. Сейчас такой формат службы ориентировочно планируют ввести с 2035 года. Об этом сообщил советник президента Мариус Чеснулявичюс, передаёт LRT.

«Координационный совет принял совместную резолюцию, в которой предлагает Государственному совету обороны в ближайшие несколько месяцев подготовить оценку возможности ускорения призыва на военную службу, запланированного на 2035 год, который станет более или менее всеобщим», — заявил он.

Решение о переносе сроков власти страны рассчитывают принять до конца этого года. По данным социологических опросов, переход к всеобщему призыву к 2030 году поддерживают 76% жителей Литвы.

Глава ассоциации «Всеобщая оборона» Томаш Годляускас отметил, что вопрос о призыве женщин предлагают обсудить позднее. При этом исследования показывают, что более половины жительниц страны не выступают против службы в армии.

Ранее Минобороны Польши предупредило о распространении недостоверной информации вокруг мобилизационных предписаний. В ведомстве пояснили, что военные центры рекрутинга уже много лет ведут учёт военнообязанных и заранее распределяют их с учётом потребностей армии.