Британским полицейским придётся пожертвовать летним отдыхом ради двух крупных международных событий. Летом 2028 года страна одновременно примет чемпионат Европы по футболу и саммит «Большой семёрки», поэтому правоохранительные органы намерены задействовать максимальное количество сотрудников. Как сообщает The Daily Telegraph, ограничения на отпуска затронут полицейские подразделения по всей стране.

Чемпионат Европы пройдёт с 9 июня по 9 июля 2028 года сразу в Великобритании и Ирландии. Матчи примут Лондон, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл, Бирмингем, Глазго, Кардифф и Дублин. В первой половине лета Соединённое Королевство также будет председательствовать в G7 и организует встречу лидеров семи ведущих мировых держав.

По данным газеты, полицейским и другим сотрудникам правоохранительных органов запретят подавать заявки на отпуск на протяжении примерно шести недель в июне и июле. Исключения предусмотрены лишь для особых жизненных обстоятельств: заранее запланированной свадьбы или ожидаемого рождения ребёнка.

Издание подчёркивает, что ранее британская полиция не вводила подобного общенационального ограничения. Решение объясняется необходимостью обеспечить безопасность футбольных матчей, массовых мероприятий и прибывающих на саммит иностранных делегаций.

Председатель Национального совета начальников полиции Великобритании Гэвин Стивенс признал, что новость будет неприятной для сотрудников. По его словам, правоохранительные органы и без того работают в условиях повышенной нагрузки.

«Это тяжело, особенно если вспомнить, каким было лето у наших коллег с 2024 года», — отметил Стивенс.

Он призвал общество внимательнее относиться к нагрузке на полицейских и учитывать, что сотрудники правоохранительных органов вынуждены постоянно работать в напряжённом режиме.