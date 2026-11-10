Одна забытая в телефоне сим-карта обернулась для британского военнослужащего десятью месяцами за решёткой. Во время учений НАТО в Эстонии его смартфон оказался в руках неизвестных злоумышленников, которые завладели личными фотографиями и попытались вымогать деньги. Однако наказали капрала не за то, что он стал жертвой взлома, а за нарушение приказа командования, связанного с безопасностью военных у российских границ.

Как сообщает The i Paper, 28-летний капрал Дэниел Бартон-Кеннеди участвовал в учениях НАТО Eastern Warrior, проходивших в эстонском городе Тапа. Перед отправкой подразделения военнослужащим предписали извлечь из личных телефонов SIM-карты, отключить геолокацию и пользоваться защищённым VPN-соединением. Эти требования повторили и после прибытия на место манёвров, однако Бартон-Кеннеди оставил сим-карту в устройстве.

Вскоре неизвестные получили доступ к его смартфону и обнаружили в галерее интимные фотографии. Затем злоумышленники нашли капрала в социальных сетях и начали шантажировать его, угрожая распространением снимков. Сначала британец перевёл вымогателям 100 фунтов стерлингов, рассчитывая выиграть время, но после требования доплатить ещё 250 фунтов решил обратиться к командованию.

19 января 2026 года военнослужащий сообщил о случившемся командиру взвода. При этом установить, кто именно взломал телефон — обычные киберпреступники или представители иностранной разведки, — не удалось. В ходе разбирательства Бартон-Кеннеди признал себя виновным в неподчинении законному приказу. Военный суд приговорил его к десяти месяцам содержания в военной тюрьме и понизил в звании с капрала до младшего капрала. Попытка обжаловать наказание также не увенчалась успехом.