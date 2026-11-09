Во Франции хакеры получили доступ к личной информации 23 миллионов владельцев автомобилей после взлома баз данных сервисов технического осмотра. Злоумышленники похитили сведения о водителях и их транспортных средствах. О масштабной кибератаке сообщил французский телеканал TF1.

«Масштабная утечка данных затронула 23 миллиона автомобилистов во Франции», — передаёт телеканал.

Кибератака затронула три компании, которые занимаются техническим осмотром автомобилей, — Securitest, Auto Securite и Verif'Autos. Все три сервиса входят в структуру международной группы SGS.

По данным канала, хакеры похитили информацию о 40 миллионах регистрационных номеров автомобилей. Помимо этих сведений, злоумышленники получили доступ к данным о моделях транспортных средств и личным карточкам клиентов. В базах также хранились имена и адреса автовладельцев.

Ранее Life.ru рассказал о другой крупной кибератаке во Франции. Её целью стала банковская группа Crédit Mutuel Arkéa, у которой похитили около 118 миллионов евро. Представители банка подтвердили факт мошеннических операций, но заверили, что средства и другие активы клиентов не пострадали.