Французская банковская группа Crédit Mutuel Arkéa подверглась кибератаке, в результате которой, по данным Le Télégramme, злоумышленники похитили около 118 млн евро. Банк уже официально подтвердил проведение мошеннических операций.

После обнаружения атаки специалисты временно приостановили часть транзакций, чтобы предотвратить дальнейший вывод средств. В сообщении от 4 ноября группа заявила, что инцидент локализован, а операции постепенно возобновляются. По заверению банка, активы клиентов не пострадали.

Информацию о хищении первоначально обнародовал независимый исследователь криптовалютных транзакций ZachXBT. По его данным, похищенные деньги перевели через многочисленные счета на криптовалютных биржах.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке хакерской атаки на Binance. Согласно предварительному отчёту криптобиржи, для проникновения в её системы злоумышленники использовали поддельные собеседования и вредоносное программное обеспечение.