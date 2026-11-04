Градус жизни: Хакеры взломали банк крови и выставили в холодильниках +110 вместо -30
Хакеры выставили +110 °C в холодильниках с донорской кровью во Франции
Хакеры взломали холодильные установки Французской службы крови (EFS), где хранились образцы донорской крови и плазма для переливания пациентам. Злоумышленники изменили настройки оборудования с минус 30 до плюс 110 градусов, сообщает телеканал BFMTV.
Кибератака произошла в ночь на 2 ноября и затронула три объекта службы крови. Преступники получили доступ к системам управления холодильниками через компанию Coolworld, обслуживающую оборудование учреждения. При этом 110 градусов были выставлены в настройках установок, а не зафиксированы внутри камер.
Одна из холодильных систем начала нагреваться, однако дежурный специалист вовремя заметил отклонение температуры. Сотрудники оперативно отреагировали на сигнал тревоги и перенесли часть запасов в безопасные хранилища.
«Никаких последствий для здоровья не выявлено, потерь препаратов крови нет», — заверили в EFS. В службе уточнили, что под угрозой оказались не только донорские образцы, но и замороженная плазма, предназначенная для переливания пациентам и производства лекарств.
После происшествия учреждение усилило контроль за температурой холодильного оборудования. К расследованию подключились французское Министерство здравоохранения и Национальное агентство кибербезопасности. Сбор донорской крови и поставки медицинским учреждениям продолжаются в обычном режиме.
Ранее Life.ru сообщал о масштабной кибератаке на холодильники европейских супермаркетов. В ночь на 2 ноября злоумышленники вмешались в работу оборудования магазинов семи стран, включая Бельгию, Швецию, Ирландию и Эстонию. В отдельных торговых точках температура достигала 55 градусов, из-за чего продукты пришлось выбрасывать. Кроме того, в Нидерландах хакеры атаковали холодильные установки 17 предприятий, преимущественно небольших магазинов и мясных лавок.