Хакеры взломали холодильные установки Французской службы крови (EFS), где хранились образцы донорской крови и плазма для переливания пациентам. Злоумышленники изменили настройки оборудования с минус 30 до плюс 110 градусов, сообщает телеканал BFMTV.

Кибератака произошла в ночь на 2 ноября и затронула три объекта службы крови. Преступники получили доступ к системам управления холодильниками через компанию Coolworld, обслуживающую оборудование учреждения. При этом 110 градусов были выставлены в настройках установок, а не зафиксированы внутри камер.

Одна из холодильных систем начала нагреваться, однако дежурный специалист вовремя заметил отклонение температуры. Сотрудники оперативно отреагировали на сигнал тревоги и перенесли часть запасов в безопасные хранилища.

«Никаких последствий для здоровья не выявлено, потерь препаратов крови нет», — заверили в EFS. В службе уточнили, что под угрозой оказались не только донорские образцы, но и замороженная плазма, предназначенная для переливания пациентам и производства лекарств.

После происшествия учреждение усилило контроль за температурой холодильного оборудования. К расследованию подключились французское Министерство здравоохранения и Национальное агентство кибербезопасности. Сбор донорской крови и поставки медицинским учреждениям продолжаются в обычном режиме.