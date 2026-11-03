В Нидерландах хакеры атаковали холодильные и морозильные установки как минимум 17 компаний, дистанционно изменив настройки температуры. Под удар попали мясные лавки, небольшие продуктовые магазины и склад замороженной продукции. Злоумышленники смогли вмешаться в работу оборудования, однако в одном из случаев специалисты вовремя заметили проблему и предотвратили возможную порчу продуктов, сообщает телеканал NOS со ссылкой на представителя компании Danfoss.

Особенно показательный случай произошёл на складе замороженной продукции. Оборудование, которое должно поддерживать температуру −20 градусов, после вмешательства хакеров оказалось настроено всего на −10 градусов. Сотрудники обнаружили изменение параметров и оперативно восстановили необходимые настройки.

По словам представителя Danfoss, речь идёт о той же схеме, которую злоумышленники использовали несколькими неделями ранее во Франции. Тогда хакеры получили доступ к системам охлаждения супермаркетов и перевели оборудование в режим разморозки. Из-за этого температура внутри холодильных установок постепенно повышалась, создавая угрозу для хранящихся продуктов.

После французских инцидентов производитель предупредил нидерландских клиентов об опасности подключения оборудования к интернету без надлежащей защиты. Компания рекомендовала использовать исключительно защищённые сети. Однако часть предпринимателей проигнорировала предупреждение: именно их установки, по словам представителя Danfoss, оказались среди атакованных.

Как выяснилось, взломанные системы не были подключены к защищённой сети и продолжали использовать стандартные пароли. Представитель производителя считает, что соблюдение элементарных рекомендаций по кибербезопасности позволило бы избежать произошедшего.

При этом проблема вышла далеко за пределы Нидерландов. По информации NOS, атаки на холодильное оборудование зафиксировали также в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Ирландии и Эстонии. В Бельгии пострадали десятки торговых объектов, включая магазины крупных сетей Carrefour и Delhaize. В Carrefour сообщили о проблемах в 15 из 700 магазинов, а Delhaize заявила о десятках затронутых торговых точек.

В Нидерландах крупные супермаркеты на этот раз, по имеющимся данным, не пострадали. При этом в Бельгии злоумышленники атаковали не только оборудование Danfoss, но и системы другого производителя — Copeland. Удалось ли им успешно взломать установки этой компании на территории Нидерландов, пока неизвестно.

Отдельное внимание привлёк недавний инцидент с крупнейшей нидерландской продуктовой сетью Albert Heijn. В середине октября хакеры пытались проникнуть в её цифровую инфраструктуру, после чего компания на несколько дней отключила часть систем. Это вызвало перебои с поставками товаров в магазины и онлайн-заказами. Однако доказательств связи той атаки с нынешним взломом холодильного оборудования нет.

Ранее Life.ru писал, что в Германии разгорелся скандал после предупреждения Apple о возможной шпионской атаке на смартфоны представителей власти. Под угрозой, по данным компании, могли оказаться устройства депутатов Бундестага и членов федерального правительства, заражённые специализированным программным обеспечением. Министр цифровых технологий ФРГ Карстен Вильдбергер подтвердил получение предупреждений и признал серьёзность ситуации, не раскрыв подробностей предполагаемого взлома.