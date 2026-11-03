Хакеры атаковали холодильное оборудование супермаркетов сразу в семи странах Европы, вынудив магазины выбрасывать испорченные продукты. Злоумышленники дистанционно повышали температуру в морозильных камерах, которая в отдельных случаях достигала плюс 55 градусов, сообщает Reuters.

Массовые сбои произошли в ночь на 2 ноября в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. В Швеции пострадали магазины сетей ICA и Coop, причём в одном из супермаркетов ICA на острове Эланд морозильники нагрелись до плюс 55 градусов. Вся продукция в холодильниках и морозильных камерах этого магазина пришла в негодность.

Особенно серьёзные последствия зафиксировали в Бельгии, где проблемы возникли примерно в 40 магазинах Delhaize, 15 супермаркетах Carrefour и пяти торговых точках Spar. Местные СМИ сообщили об испорченных продуктах на сумму около 100 тысяч евро.

«Мы выявили IT-инцидент, затронувший холодильные системы нескольких десятков магазинов. Мы немедленно приняли необходимые меры, чтобы сохранить работу торговых точек», — рассказали представители Delhaize.

В Ирландии киберинцидент затронул 13 супермаркетов SuperValu, где охлаждённые и замороженные товары временно сняли с продажи. В Нидерландах поставщик оборудования Danfoss подтвердил вмешательство в работу холодильных установок как минимум 17 предприятий, преимущественно небольших магазинов и мясных лавок.

По данным специалистов, злоумышленники получали удалённый доступ к системам управления холодильниками и запускали режим разморозки, из-за чего температура внутри оборудования резко повышалась. Аналогичная атака произошла в октябре во Франции, где пострадали сотни торговых точек, а убытки от испорченной продукции составили миллионы евро.

Ранее Life.ru сообщал, что Пентагон заподозрил кибератаку после массовых сбоев морозильников на американских военных базах. Необычные неисправности затронули как минимум шесть магазинов для военнослужащих и их семей. В отдельных случаях оборудование самостоятельно переходило в режим разморозки, из-за чего продукты приходили в негодность.