Пентагон заподозрил кибератаку после массовых сбоев морозильников на военных базах

Американские военные расследуют возможную кибератаку на морозильные установки, из-за которой на нескольких военных базах США испортились продукты. В отдельных случаях температура внутри оборудования повышалась без участия персонала, что заставило специалистов заподозрить вмешательство в системы управления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырёх осведомлённых чиновников.

Необычные сбои произошли ещё в конце августа. Проблемы затронули как минимум шесть магазинов на американских военных базах, где военнослужащие и их семьи приобретают продукты питания.

Особенно странный случай зафиксировали на базе Форт-Уачука в Аризоне. Там морозильная установка за ночь самостоятельно перешла в режим разморозки, в результате чего хранившиеся в ней продукты пришли в негодность.

В Пентагоне подтвердили участие Киберкомандования США в выяснении обстоятельств происшествий. Представитель ведомства рассказал, что военные специалисты взаимодействуют с другими государственными структурами и правоохранительными органами. Однако окончательных выводов о причинах сбоев пока нет.

Следователи также изучают возможную связь с недавней кибератакой на французские супермаркеты. В октябре злоумышленники получили доступ к системам управления холодильным оборудованием более чем 350 торговых точек. Температуру в некоторых установках удалённо повысили до 50 градусов, что привело к порче продуктов и даже возгораниям.

Сотрудники отдела по расследованию киберпреступлений следственного управления армии США уже связались с французскими коллегами. При этом доказательств того, что за происшествиями в двух странах стоят одни и те же злоумышленники, пока не обнаружено.

Эксперты обращают внимание на уязвимости устаревших систем дистанционного управления холодильниками. Подобное оборудование нередко подключено к интернету, а некоторые устройства работают на программном обеспечении, которое давно не получает обновлений безопасности. Это может создавать дополнительные возможности для хакеров.