Пентагон заподозрил кибератаку после массовых сбоев морозильников на военных базах
Reuters: Пентагон счёл кибератакой сбои в работе морозильников на военных базах
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Американские военные расследуют возможную кибератаку на морозильные установки, из-за которой на нескольких военных базах США испортились продукты. В отдельных случаях температура внутри оборудования повышалась без участия персонала, что заставило специалистов заподозрить вмешательство в системы управления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырёх осведомлённых чиновников.
Необычные сбои произошли ещё в конце августа. Проблемы затронули как минимум шесть магазинов на американских военных базах, где военнослужащие и их семьи приобретают продукты питания.
Особенно странный случай зафиксировали на базе Форт-Уачука в Аризоне. Там морозильная установка за ночь самостоятельно перешла в режим разморозки, в результате чего хранившиеся в ней продукты пришли в негодность.
В Пентагоне подтвердили участие Киберкомандования США в выяснении обстоятельств происшествий. Представитель ведомства рассказал, что военные специалисты взаимодействуют с другими государственными структурами и правоохранительными органами. Однако окончательных выводов о причинах сбоев пока нет.
Следователи также изучают возможную связь с недавней кибератакой на французские супермаркеты. В октябре злоумышленники получили доступ к системам управления холодильным оборудованием более чем 350 торговых точек. Температуру в некоторых установках удалённо повысили до 50 градусов, что привело к порче продуктов и даже возгораниям.
Сотрудники отдела по расследованию киберпреступлений следственного управления армии США уже связались с французскими коллегами. При этом доказательств того, что за происшествиями в двух странах стоят одни и те же злоумышленники, пока не обнаружено.
Эксперты обращают внимание на уязвимости устаревших систем дистанционного управления холодильниками. Подобное оборудование нередко подключено к интернету, а некоторые устройства работают на программном обеспечении, которое давно не получает обновлений безопасности. Это может создавать дополнительные возможности для хакеров.
Ранее Пентагон разработал план обеспечения военных баз автономной работой на протяжении 90 дней. 26 октября стало известно, что программа FORTRESS America предусматривает создание независимых источников энергоснабжения и запасов необходимых ресурсов. Отдельное внимание американские военные намерены уделить защите инфраструктуры от кибератак, диверсий и перебоев со связью.