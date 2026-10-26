США намерены обеспечить военным базам 90 дней автономной работы, пишет Fox News

Пентагон намерен обеспечить крупным военным базам США возможность работать не менее трёх месяцев без внешнего снабжения на случай масштабной войны. План предусматривает независимое энергоснабжение, создание запасов военных ресурсов и подготовку гражданских заводов к выпуску оборонной продукции. О новых требованиях сообщила Fox News, изучившая документы военного ведомства.

Меры входят в программу FORTRESS America, которую глава Пентагона Пит Хегсет представил 30 сентября. Её задача — сохранить боеспособность американских вооружённых сил, даже если противник выведет из строя электросети, нарушит связь или заблокирует поставки необходимых материалов. Название программы расшифровывается как Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply, and Survivability.

Для выполнения этой задачи военное ведомство намерено использовать несколько типов энергоснабжения. Помимо переносных ядерных реакторов, рассматриваются аккумуляторные установки, микросети, солнечная и геотермальная энергетика, а также природный газ. Конкретные решения будут зависеть от потребностей каждой базы. При этом речь идёт не только о перебоях с электричеством. Программа предусматривает защиту военных объектов от кибератак, диверсий и беспилотников, а также повышение устойчивости спутниковой связи и навигации к помехам.

Ещё одно направление — подготовка американской промышленности к затяжному конфликту. Пентагон намерен заранее определить предприятия, способные переключиться на оборонные заказы, и подготовить необходимые технические требования, контракты и процедуры переоборудования. Кроме того, для критически важных материалов и продукции планируется предусмотреть как минимум два квалифицированных источника поставок или производства, чтобы потеря одного поставщика не остановила снабжение армии.

Однако сроки реализации программы пока не определены. Американские военные ещё оценивают потребности примерно 500 баз в континентальной части страны, а также возможные расходы. Представитель оборонного ведомства допустил, что полное достижение поставленных целей может занять десятилетия. Стоимость проекта также пока не установлена.

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