Холодильные системы сразу 13 супермаркетов SuperValu в Ирландии вышли из строя из-за предполагаемой кибератаки. Торговой сети пришлось убрать с продажи охлаждённые и замороженные продукты, чтобы не подвергать риску покупателей. Об этом сообщает The Irish Times.

В компании Musgrave, владеющей сетью, подтвердили киберинцидент. Выяснилось, что проблема затронула холодильное оборудование только определённой модели. Системы мониторинга вовремя обнаружили неисправность, после чего сотрудники начали принимать меры.

«Инцидент затронул ограниченное количество оборудования конкретной модели холодильных систем. Наши системы мониторинга обнаружили проблему, после чего мы незамедлительно приняли необходимые меры», — пояснили представители компании.

Пока холодильники проверяют, скоропортящиеся продукты в пострадавших магазинах сняли с реализации. Остальные товары продолжают продаваться в обычном режиме. В Musgrave заверили, что продукция, оставшаяся на полках, хранится при безопасной температуре.

К расследованию подключились поставщики холодильного оборудования и специалисты по кибербезопасности. Им предстоит установить причины сбоя и восстановить нормальную работу систем.

Ирландия стала очередной европейской страной, столкнувшейся с подобными проблемами. Ранее Life.ru рассказывал о кибератаке на холодильники супермаркета в Эстонии. Злоумышленники получили доступ к системе дистанционного управления и установили температуру в холодильной витрине на уровне плюс 50 градусов. Однако персонал успел отреагировать примерно за десять минут, поэтому продукты не пострадали.

Ещё раньше аналогичная история произошла во Франции. Как писал Life.ru, хакеры вмешались в работу холодильных систем более чем 350 магазинов. В результате удалённого изменения температуры часть продукции испортилась. О похожих происшествиях также сообщали торговые сети Бельгии, Люксембурга и Швеции.