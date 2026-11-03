Еврокомиссия призвала журналистов не спешить с обвинениями в адрес России после масштабных кибератак на холодильное оборудование европейских супермаркетов. В Брюсселе подчеркнули, что виновники произошедшего пока не установлены. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге 3 ноября.

«Я был бы предельно осторожен, говоря об ответственности за этот инцидент», — ответил Ренье на вопрос журналистов о возможной причастности русских хакеров к кибератакам.

Он добавил, что определять виновных сейчас должны компетентные органы, проводящие расследование. При этом представитель ЕК подчеркнул, что Брюссель не рассматривает происходящее как череду отдельных происшествий. По его словам, европейским странам необходимо совместно повышать устойчивость инфраструктуры к подобным угрозам.

Ренье сообщил, что Еврокомиссия поддерживает прямой контакт с национальными властями и профильными ведомствами. Утром 3 ноября в Брюсселе провели два совещания, посвящённых кибербезопасности. В ЕС также рассчитывают на действующие механизмы защиты цифровой инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал о масштабной кибератаке на холодильники европейских супермаркетов. О проблемах сообщили торговые сети Бельгии, Люксембурга, Швеции, Ирландии и других европейских стран. В отдельных магазинах температура в морозильных камерах поднималась до 50 градусов тепла. Среди пострадавших оказались сети Carrefour, Delhaize, ICA, Coop и SuperValu.