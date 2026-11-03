Хакеры атаковали холодильные системы супермаркетов более чем в десяти европейских странах, дистанционно включив режим разморозки. Из-за резкого повышения температуры магазины были вынуждены выбрасывать испорченные продукты. Предварительный ущерб оценивается в десятки миллионов евро, сообщает ТАСС.

Основная волна атак пришлась на ночь на 2 ноября. Проблемы с холодильниками зафиксировали в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. Позднее сообщения о похожих инцидентах поступили из Германии, Италии и Дании. В октябре аналогичные случаи произошли во Франции.

Злоумышленники получали удалённый доступ к системам управления температурой и переводили оборудование в режим разморозки. В отдельных магазинах холодильные установки нагревались до 50 градусов. Это приводило не только к порче товаров, но и к вынужденному изъятию продукции из продажи.

В Германии от атак пострадали магазины сетей Edeka и CAP в Баварии и Северном Рейне — Вестфалии. В Италии о разморозке холодильников сообщили торговые точки в Катании и Палермо, а в Португалии проблемы затронули семь супермаркетов Intermarché. Ещё пять компаний заявили о подобных случаях в Дании.

Особенно заметными оказались последствия в Бельгии и Швеции. Например, один из бельгийских мясных магазинов сообщил об уничтожении продукции на 15 тысяч евро. Сбои также затронули десятки торговых точек Delhaize, Carrefour и других сетей.

Как объяснил ТАСС директор УЦСБ SOC Константин Мушовец, уязвимость связана с распространением подключённого к интернету оборудования. Умные датчики и системы управления холодильниками нередко работают в общих сетях без достаточной защиты, что позволяет злоумышленникам вмешиваться в их работу. По словам эксперта, риск подобных атак возрастает по мере цифровизации торговли.

Ранее Life.ru рассказывал о взломе холодильных систем 17 компаний в Нидерландах. Злоумышленники дистанционно меняли настройки оборудования в небольших магазинах, мясных лавках и на складах. В одном из случаев температуру хранения замороженных продуктов повысили с минус 20 до минус 10 градусов.