Британская компания Chemonics искала подрядчика для подготовки материалов, направленных против определённых публикаций о жизни в Донбассе и на других территориях под контролем России. По данным РИА «Новости», заказчик относит сообщения о благополучии местных жителей к дезинформации и намерен противопоставлять им другой информационный контент.

Конкурс проводился в рамках программы Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU-2), которой управляет британский МИД. Тендер на проверку фактов и разработку информационных материалов опубликовали 11 сентября 2026 года. Приём предложений завершился 2 октября.

Организаторы проекта считают украинские соцсети благоприятной средой для распространения «ложных представлений» о территориях, перешедших под контроль России. Подрядчику предлагалось выявлять так называемые «токсичные мифы» и создавать материалы, основанные, по формулировке заказчика, на научных данных и предлагающие альтернативную трактовку происходящего.

Отдельное внимание предполагалось уделять публикациям, в которых жизнь жителей Донбасса и других регионов описывается как благополучная. Исполнитель должен был рассказывать аудитории о «реалиях» жизни на этих территориях.

В обязанности подрядчика также входили регулярное изучение обсуждений в социальных сетях, подготовка ежемесячных аналитических отчётов и рекомендаций для украинских журналистов. Предполагаемая продолжительность работ составляла около девяти месяцев.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции венгерского журналиста Георга Шпетле, посетившего Донецк, Луганск и Мариуполь. Он утверждал, что увиденное во время поездки расходилось с материалами ряда западных изданий. По мнению Шпетле, зарубежные журналисты зачастую делают выводы о ситуации в регионе, не побывав там лично. Сам он заявлял, что мог свободно выбирать собеседников и маршруты передвижения.