Западные СМИ сильно искажают информацию о России и ситуации в Донбассе, считает венгерский журналист Георг Шпетле. Об этом он рассказал РИА «Новости», поделившись впечатлениями от поездки в ЛНР и ДНР.

«Западная пресса, совершенно очевидно, очень сильно искажает действительность. Как журналист я ежедневно просматриваю австрийские и немецкие издания, а часто и американские. В них постоянно распространяется ложь о России и отношении населения освобождённых регионов к ней», — заявил Шпетле.

По его словам, побывавшие вместе с ним в Донбассе участники пресс-тура смогли самостоятельно оценить происходящее на месте. Журналист утверждает, что увиденное расходилось с картиной, которую формируют многие западные издания. Он также заявил, что местные жители позитивно воспринимали происходившие в регионах изменения.

Шпетле считает одной из причин расхождения в оценках то, что сравнительно немногие представители западной прессы сами посещали эти территории. По его мнению, личная поездка и разговоры с людьми позволяют составить более полное представление о ситуации.

Журналист подчеркнул, что во время своего визита мог свободно передвигаться и самостоятельно выбирать собеседников. По его словам, ему разрешили идти туда, куда он хотел, и общаться с любыми людьми.

«В России я передвигался так же свободно, как в Будапеште», — отметил Шпетле.

Венгерский журналист посещал Луганск, Донецк и Мариуполь в августе 2024 года. Ранее Life.ru рассказывал о другом его комментарии после поездок в регион: Шпетле передал впечатления австралийского коллеги от увиденного на Украине. Life.ru также писал о собственных впечатлениях венгра от Луганска, который после поездки сравнил город с ухоженными населёнными пунктами Германии и Австрии.