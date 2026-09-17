Украина столкнулась с «идеальным штормом», в котором сошлись дефицит военного бюджета, нехватка средств ПВО, коррупционные скандалы и российские удары. Так ситуацию оценил обозреватель хорватского портала Geopolitika.news Зоран Метер.

Автор ссылается на материал The Washington Post, где говорится об ухудшении военных перспектив Киева. Издание называет наиболее острыми проблемами нехватку ракет-перехватчиков и незапланированный дефицит оборонного бюджета в $27 млрд, который украинские власти рассчитывают закрыть до конца года.

«Перспективы Украины в войне заметно ухудшились: Киев столкнулся с острым дефицитом средств и обвинениями в коррупции», — сказано в публикации. Среди других факторов называются внутриполитические разногласия и растущая усталость среди зарубежных партнёров Украины.

Дополнительным давлением для Киева Geopolitika.news считает призыв президента США Дональда Трампа прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Американский лидер объяснял это ростом мировых цен на дизельное топливо.

Обозреватель также обращает внимание на продолжающиеся удары российской армии по украинским объектам. По оценке автора, их интенсивность вместе с финансовыми и политическими проблемами серьёзно осложняет положение Киева.

При этом в статье утверждается, что дальнейшее развитие событий якобы предсказать невозможно: Россия и западные страны пока не намерены отказываться от своих условий завершения конфликта.

Ранее премьер-министр Незалежной Сергей Корецкий сообщил, что Киев и Киевскую область включили в перечень территорий повышенного риска в рамках украинской программы страхования военных рисков для бизнеса. Одновременно власти расширили список имущества, на которое распространяется программа. В него добавили горючее, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы. Механизм также будет действовать для арендованного имущества.