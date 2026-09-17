«Гитлер и Муссолини считали так же»: Захарова ответила итальянскому министру на слова об Украине
Захарова сравнила слова главы Минобороны Италии с риторикой Гитлера и Муссолини
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила высказывание министра обороны Италии Гвидо Крозетто об украинских военных с риторикой времён нацистской Германии и фашистской Италии. Свою оценку дипломат опубликовала в телеграм-канале.
Ранее глава итальянского минобороны заявил, что каждый погибший украинский военнослужащий «умирает, защищая Европу».
«85 лет назад Гитлер и Муссолини считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреев», — написала Захарова.
Ранее Захарова назвала театром абсурда назначение экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова советником Крозетто. Она выразила соболезнования итальянской стороне и сравнила назначение чиновника со «страшной маской венецианского карнавала».
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