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Регион
Опубликовано 17 сентября, 15:06

Захарова: Киев выдаёт ликвидированных боевиков за якобы погибших мирных в Буче

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представленные новые данные указывают на фальсификацию событий в Буче. По её словам, за погибших мирных жителей Киев якобы выдавал украинских военнослужащих, в том числе бойцов «Азова»*.

«Это абсолютно точно фальсификация, только теперь у нас есть уже неопровержимые факты — конкретные, раскладывающие её по деталям», — сказала дипломат на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

По утверждению Захаровой, авторы доклада обнаружили несоответствия в сведениях об именах и фамилиях погибших. Дипломат заявила, что это, по её мнению, позволило представить военнослужащих как мирных жителей.

Российская сторона с 2022 года отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей Бучи и называет произошедшее провокацией.

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Ранее Life.ru писал, что Захарова назвала события в Буче информационно-политической операцией. Представитель МИД РФ тогда заявила, что история использовалась для срыва российско-украинских переговоров весной 2022 года.

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* Признана террористической организацией и запрещена в России.

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Наталья Афонина
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