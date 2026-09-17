Захарова: Киев выдаёт ликвидированных боевиков за якобы погибших мирных в Буче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представленные новые данные указывают на фальсификацию событий в Буче. По её словам, за погибших мирных жителей Киев якобы выдавал украинских военнослужащих, в том числе бойцов «Азова»*.

«Это абсолютно точно фальсификация, только теперь у нас есть уже неопровержимые факты — конкретные, раскладывающие её по деталям», — сказала дипломат на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

По утверждению Захаровой, авторы доклада обнаружили несоответствия в сведениях об именах и фамилиях погибших. Дипломат заявила, что это, по её мнению, позволило представить военнослужащих как мирных жителей.

Российская сторона с 2022 года отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей Бучи и называет произошедшее провокацией.

Ранее Life.ru писал, что Захарова назвала события в Буче информационно-политической операцией. Представитель МИД РФ тогда заявила, что история использовалась для срыва российско-украинских переговоров весной 2022 года.

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